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Неизвестный потратил 23 млрд тенге за покусанные кости динозавра

14 июля 2026 года на аукционе в Нью-Йорке гигантский скелет тираннозавра рекса был продан за 50,1 млн долларов (более 23 млрд тенге), что стало новым рекордом цены на окаменелость динозавра, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Согласно описанию официального сайта аукционного дома Sotheby’s, это был один из крупнейших и наиболее полных скелетов Т-рекса, когда-либо найденных. Его высота — 3,8 м, а длина — около 11,5 м.

По данным РБК, скелет купил частный коллекционер, а череп динозавра стоит в холле Sotheby’s.

Известно, что возраст окаменелости составляет около 67 млн лет. Раскопки проводились в США, на частной территории в округе Хардинг, штат Южная Дакота, в течение полевых сезонов 2021, 2022 и 2023 годов.

Скелет включает 183 кости, в том числе редчайшие брюшные ребра (гастралии) и все шесть зубов. По массе он сохранен на 75−80%.

«Демонстрирует ряд патологий, включая следы укусов тираннозавридов на костях черепа и правой нижней челюсти, а также на нескольких посткраниальных элементах, полученных либо в борьбе, либо в результате посмертного поедания падали. Также были травмы, полученные при жизни», — дополнительно говорилось в описании к лоту.

12 июля 2026 года исследователи из Университета Республики в Уругвае объявили об открытии нового вида гигантского динозавра, получившего название Mesetasaurus protector. По оценкам ученых, он жил на территории современного Уругвая около 80 млн лет назад, в конце мелового периода.

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