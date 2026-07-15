Неизвестный потратил 23 млрд тенге за покусанные кости динозавра

«Демонстрирует ряд патологий, включая следы укусов тираннозавридов на костях черепа и правой нижней челюсти, а также на нескольких посткраниальных элементах, полученных либо в борьбе, либо в результате посмертного поедания падали. Также были травмы, полученные при жизни», — дополнительно говорилось в описании к лоту.