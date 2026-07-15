Депутаты попросят мэрию Нижнего Новгорода увеличить расходы на убежища

Депутаты думы Нижнего Новгорода обратятся в мэрию с просьбой увеличить бюджетное финансирование убежищ, сообщил председатель комиссии думы по налоговой политике Марк Фельдман на заседании 15 июля. «С позапрошлого года, когда требовались миллионы рублей, чтобы правильной краской покрасить бомбоубежища, ничего не сдвинулось. Вот, дожили», — отметил господин Фельдман.