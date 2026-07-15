Лень оказалась полезной для иммунитета, сердца и мозга

Лень далеко не всегда является вредной привычкой. По словам специалистов, у нее существуют две основные причины, и обе связаны с работой нервной системы. Первая — физическое и умственное переутомление, когда мозг нуждается в восстановлении. Вторая — защитная реакция на деятельность, требующую больших усилий без быстрого и очевидного результата.