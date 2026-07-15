Лень оказалась полезной для иммунитета, сердца и мозга

Лень далеко не всегда является вредной привычкой. По словам специалистов, у нее существуют две основные причины, и обе связаны с работой нервной системы. Первая — физическое и умственное переутомление, когда мозг нуждается в восстановлении. Вторая — защитная реакция на деятельность, требующую больших усилий без быстрого и очевидного результата.
Как поясняет кандидат медицинских наук, сотрудник Пермского Политеха Валерий Литвинов, мозг воспринимает занятия, не приносящие положительных эмоций в ближайшей перспективе, как дополнительную нагрузку. Поэтому человеку свойственно избегать действий, требующих значительных энергетических затрат.
После интенсивной работы или сильного стресса возникает так называемая здоровая лень. Обычно она продолжается один-два дня и помогает мозгу восстановиться. В этот период активизируются механизмы очищения нервной ткани от продуктов обмена, а также процессы восстановления нервных волокон, отвечающих за быструю передачу сигналов. По мнению специалистов, регулярный отдых может снижать риск накопления веществ, связанных с развитием нейродегенеративных заболеваний.
Полноценное безделье благоприятно влияет и на иммунную систему. Во время отдыха снижается уровень гормона стресса кортизола, который при длительном воздействии ослабляет защитные функции организма. Благодаря этому иммунные клетки эффективнее противостоят вирусам и бактериям, а восстановление после заболеваний может происходить быстрее.
Кроме того, спокойный режим способствует нормализации пищеварения, улучшает усвоение питательных веществ и снижает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Отдых также помогает сохранить нормальную текучесть крови и уменьшает вероятность образования тромбов.
Еще один положительный эффект связан со сном. Если в течение дня человек не испытывал чрезмерного стресса и информационной перегрузки, увеличивается продолжительность медленной фазы сна, во время которой наиболее активно восстанавливаются нейроны и восполняются энергетические запасы мозга.
При этом специалисты подчеркивают, что полезной является именно кратковременная лень как элемент восстановления. Постоянное бездействие и отказ от физической активности, наоборот, повышают риск ожирения, гипертонии, сахарного диабета и других хронических заболеваний.