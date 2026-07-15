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В Приморско-Ахтарске временно запретили купание на одном из пляжей

Купание на одном из пляжей в Приморско-Ахтарске запретили по результатам исследований Роспотребнадзора.

Источник: пресс-служба администрации Приморско-Ахтарского округа

В Приморско-Ахтарском округе временно запретили купание на одном из пляжей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования. По их результатам купание временно запрещено в акватории пляжа № 3 в районе улицы 50 лет Октября. Пляж № 1 работает в обычном режиме.

Жителей и гостей округа просят соблюдать установленные ограничения. На аншлагах в береговой зоне размещена информация — границы разрешенных и запрещенных для купания участков.

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