В Приморско-Ахтарске временно запретили купание на одном из пляжей

В Приморско-Ахтарском округе временно запретили купание на одном из пляжей. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования. По их результатам купание временно запрещено в акватории пляжа № 3 в районе улицы 50 лет Октября. Пляж № 1 работает в обычном режиме.
Жителей и гостей округа просят соблюдать установленные ограничения. На аншлагах в береговой зоне размещена информация — границы разрешенных и запрещенных для купания участков.
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