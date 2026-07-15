Экономист объяснила, что происходит с зарплатной картой после увольнения

Зарплатная карта не блокируется после увольнения и остается у держателя. Однако она переводится на стандартный тариф. Из-за этого могут измениться условия обслуживания, сообщила агентству «Прайм» доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
Карты, выданные в рамках зарплатного проекта, как правило, дают сотрудникам ряд преимуществ. Например, обслуживание за счет работодателя, повышенный кешбэк, проценты на остаток, увеличенные лимиты на переводы и снятие, а также льготные условия по кредитам.
После увольнения обслуживание может стать платным или остаться бесплатным, но на других условиях, установленных для обычных дебетовых карт. Кешбэк и проценты на остаток зачастую снижаются, а лимиты на переводы и снятие уменьшаются.
«Особый случай — кредитные карты и кредиты, оформленные на льготных условиях. Если в период работы в компании сотрудник оформил кредитную карту или потребительский кредит по пониженной ставке как зарплатный клиент, после увольнения ставка может быть пересмотрена в сторону повышения», — объяснила Белянчикова.
Если к зарплатной карте были привязаны автоплатежи, например, за ЖКХ, мобильную связь или платежи по кредитам, то они не отключаются автоматически. При очередном списании счет может уйти в минус, если на нем нет денег. В таком случае появляется технический овердрафт, ставка по нему может достигать 30−40% годовых. Если автоплатеж был кредитным, просрочка фиксируется в бюро кредитных историй.
С держателя карты продолжат списываться комиссии за обслуживание и платные услуги. При нулевом балансе также может образоваться задолженность. Проценты на остаток либо перестают начисляться, либо становятся минимальными, из-за чего владельцы карт могут терять прибыль, продолжая хранить средства на них.
Зарплатные ожидания россиян
По данным сервиса «Работа.ру», повышения в должности и зарплаты ждут 7% респондентов, только повышения зарплаты — 13%, только в должности — 1%. Не рассчитывают на повышение при этом 80% участников.
В среднем в третьем квартале респонденты хотели бы получать 223 тыс. руб. Отмечается, что запросы по доходу различаются в зависимости от пола: мужчины назвали 310 тыс. руб., женщины — 124 тыс. руб.
Ожидания разных возрастных групп тоже отличаются: опрошенные в возрасте 18−39 лет назвали 136 тыс. руб., респонденты 40−54 лет хотели бы зарабатывать 227 тыс. руб., а опрошенные 55+ лет — 293 тыс. руб.