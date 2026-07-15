Экономист объяснила, что происходит с зарплатной картой после увольнения

Если к зарплатной карте были привязаны автоплатежи, например, за ЖКХ, мобильную связь или платежи по кредитам, то они не отключаются автоматически. При очередном списании счет может уйти в минус, если на нем нет денег. В таком случае появляется технический овердрафт, ставка по нему может достигать 30−40% годовых. Если автоплатеж был кредитным, просрочка фиксируется в бюро кредитных историй.