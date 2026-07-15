В Ростове выпустили почтовую марку в честь донорства костного мозга

Совместный проект Почты и Национального регистра доноров костного мозга имени Василия Перевощикова (РДКМ) в течение пяти лет помогает окобольным. C 2021 года порядка 31 тыс. россиян из 87 регионов страны направили заявки для вступления в регистр. За это время проведено 33 трансплантации костного мозга от людей, ставших донорами благодаря почтовому проекту.