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В Ростове выпустили почтовую марку в честь донорства костного мозга

В Ростове-на-Дону к пятилетию совместного проекта «Бесценное письмо» Почта России выпустила памятную марку в честь донорства костного мозга. Как сообщили в пресс-службе компании, номинал почтовой марки — 50 ₽, тираж — 189 тыс. экземпляров.

Источник: Коммерсантъ

В Ростове-на-Дону к пятилетию совместного проекта «Бесценное письмо» Почта России выпустила памятную марку в честь донорства костного мозга. Как сообщили в пресс-службе компании, номинал почтовой марки — 50 ₽, тираж — 189 тыс. экземпляров.

Совместный проект Почты и Национального регистра доноров костного мозга имени Василия Перевощикова (РДКМ) в течение пяти лет помогает окобольным. C 2021 года порядка 31 тыс. россиян из 87 регионов страны направили заявки для вступления в регистр. За это время проведено 33 трансплантации костного мозга от людей, ставших донорами благодаря почтовому проекту.

Дополнительно к выпуску почтовой марки компания изготовила конверты первого дня и специальный штемпель для Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга.

Как отметил директор УФПС Ростовской области Максим Ренжиглов, в регион поступило 5,4 тыс. марок, более 900 жителей области вступили в регистр по Почте.