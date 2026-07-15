В Красноярске одобрили проект реконструкции Дворца пионеров

Напомним, учреждение появилось в городе еще в 1943 году. Тогда в Красноярске работало несколько кружков. В новое здание, в котором Дворец пионеров находится и сейчас, дети переехали в 1986 году. Сейчас дополнительное образование там получают больше полутора тысяч ребятишек.