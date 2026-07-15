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В Красноярске одобрили проект реконструкции Дворца пионеров

Проект реконструкции Дворца пионеров в Красноярске прошел экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске одобрили проект реконструкции Дворца пионеров на улице Конституции СССР. Как сообщает в социальных сетях компания «Гражданпроект», которая и разработала необходимую документацию, они получили положительное заключение госэкспертизы.

Команда проектировщиков не рассматривала снос существующего здания — объект имеет культурное значение для истории края. При этом в фирме сообщили об «ограниченной работоспособности» Дворца пионеров. Теперь учреждение ждет реконструкция и расширение — на территории появится новый корпус.

Также на участке обустроят тротуары, проезды, велодорожки, пешеходные тропинки и другое. Предусмотрена парковка (в том числе подземная), уличная трасса для автомоделирования, универсальная площадка с уличной сценой.

В подземном этаже существующего здания и нового корпуса появятся технические помещения и склад. Вокруг Дворца пионеров установят забор и пост охраны.

Напомним, учреждение появилось в городе еще в 1943 году. Тогда в Красноярске работало несколько кружков. В новое здание, в котором Дворец пионеров находится и сейчас, дети переехали в 1986 году. Сейчас дополнительное образование там получают больше полутора тысяч ребятишек.

Ранее планировалось, что обновленный Дворец должен заработать к 400-летию Красноярска — в 2028 году.