«Бюбю» значит «люблю»: пятилетнему калининградцу Кириллу мама пытается вернуть мир звуков

Вот так семье пришлось учиться жить в новой реальности. Сейчас Кириллу пять лет. В мае ему присвоили инвалидность. Есть и повод для оптимизма: застенчивость и каша во рту — это не аутизм и не капризы. Речь мальчика медленно развивается только потому, что он плохо слышит и «образец», то есть разговоры других людей, и даже самого себя. А интеллект и психика — в полном порядке.