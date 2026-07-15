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Маргарита Полюхова стала первым новичком «Амурских Тигриц-ДВГАФК»

Девушке 18 лет, она играет на позиции центрального блокирующего. Начала заниматься волейболом в Тюмени, играла в местной команде «Тюмень-Прибой» в Молодежной лиге. В качестве ее достижений: бронза всероссийских школьных соревнований «Серебряный мяч», а также призовые места Первенства России и Первенства Уральского федерального округа.

Девушке 18 лет, она играет на позиции центрального блокирующего. Начала заниматься волейболом в Тюмени, играла в местной команде «Тюмень-Прибой» в Молодежной лиге. В качестве ее достижений: бронза всероссийских школьных соревнований «Серебряный мяч», а также призовые места Первенства России и Первенства Уральского федерального округа.