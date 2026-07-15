Мэрия Хабаровска поможет активистам обустроить сквер Антона Чехова

Сквер разместится на улице Калинина возле дома № 72. Его площадь составит около 500 квадратных метров. Изюминкой сквера станет памятник великому русскому писателю, а также там появится амфитеатр, скамейки, фонари, урны и площадка для проведения «Чеховских чтений». Инициатива создать такой объект в краевой столице принадлежит активистам Юрию Березутскому и Валерию Хидирову. На реализацию проекта «Чехов на Амуре» потребуется около 12 млн рублей. Общественники рассчитывают на пожертвования. Накануне авторы инициативы встретились с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком, который отметил важность появления в краевой столице такого объекта и выразил готовность оказать поддержку этому начинанию. «Мы видим, насколько серьезно и ответственно подошла к делу инициативная группа, и со стороны администрации Хабаровска мы готовы оказывать проекту необходимое содействие. Уверен, что вместе с общественниками, бизнесом, жителями мы сможем воплотить эту идею в жизнь и создать в краевом центре еще одно любимое горожанами место», — заявил Сергей Кравчук. Открыть сквер и памятник в честь Антона Чехова планируется 1 июля 2028 года. Эта дата выбрана не просто так. Дело в том, что именно 1 июля 1890 года Антон Павлович отплыл из Хабаровска в свое знаменитое путешествие на Сахалин.