Отдых на популярном озере едва не закончился трагедией для казахстанца

В МЧС напомнили, что во время отдыха у водоемов необходимо соблюдать меры безопасности. Казахстанцев призвали купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки, рассчитывать свои силы, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра взрослых.