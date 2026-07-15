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Отдых на популярном озере едва не закончился трагедией для казахстанца

На территории зоны отдыха «Жасыбай» в Павлодарской области сотрудники МЧС спасли тонувшего мужчину. После оказания первой помощи его передали медикам, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Источник: Nur.kz

Во время патрулирования акватории зоны отдыха «Жасыбай» в Баянаульском районе спасатели заметили мужчину, который начал тонуть.

«Мужчина 1998 года рождения был оперативно извлечен из воды. На берегу ему оказали первую доврачебную помощь, после чего передали прибывшей бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего медицинского обследования. Благодаря своевременному реагированию спасателей трагедии удалось избежать», — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что во время отдыха у водоемов необходимо соблюдать меры безопасности. Казахстанцев призвали купаться только в оборудованных местах, не заплывать за буйки, рассчитывать свои силы, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и не оставлять детей без присмотра взрослых.

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