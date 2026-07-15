В Омской области активно ликвидируют частные организации в сфере торговли

В Омской области с января по май ликвидировано 1 194 организации, тогда как зарегистрировано примерно в два раза меньше — 585. Такие данные в июле приводит Омскстат.
Статистики отмечают, что 1 050 из числа ликвидированных организаций находились в частной собственности, 109 — в муниципальной, 4 — в государственной, еще 4 организации — в иностранной собственности.
Стоит отметить, что из сфер деятельности подавляющее число ликвидаций приходится на сферу «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Зарегистрировано в той же сфере только 140 организаций.
В сфере строительства за пять месяцев ликвидировано 168 омских организаций, из которых 54 — в мае; в сфере «деятельность профессиональная, научная и техническая» — 92 организации; в сфере обрабатывающих производств — 86 организаций; в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 85.