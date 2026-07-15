В Омской области активно ликвидируют частные организации в сфере торговли

В сфере строительства за пять месяцев ликвидировано 168 омских организаций, из которых 54 — в мае; в сфере «деятельность профессиональная, научная и техническая» — 92 организации; в сфере обрабатывающих производств — 86 организаций; в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом — 85.