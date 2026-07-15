Очереди на АЗС сократились в 13 регионах России

Красноярский край в этот перечень не вошел. Более того, на этой неделе ситуация усугубилась. Так, с понедельника АЗС «КНП» начала продавать бензин АИ-95 и АИ-92 только по талонам. По наблюдениям водителей сократились поставки топлива на заправки «Газпромнефти». Большое количество АЗС независимых сетей прекратили работу, на остальных сохраняется дефицит и продолжается рост цен. Отслеживать ситуацию на заправках жители региона могут на многочисленных онлайн-сервисах, например, 2ГИС и Яндекс.