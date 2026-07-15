Очереди на АЗС сократились в 13 регионах России

Ситуация с топливом заметно улучшилась в 13 субъектах РФ. Сокращение очередей зафиксировано в Калининградской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Иркутской и Курганской областях, Приморском крае, ЯНАО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Известия».
Красноярский край в этот перечень не вошел. Более того, на этой неделе ситуация усугубилась. Так, с понедельника АЗС «КНП» начала продавать бензин АИ-95 и АИ-92 только по талонам. По наблюдениям водителей сократились поставки топлива на заправки «Газпромнефти». Большое количество АЗС независимых сетей прекратили работу, на остальных сохраняется дефицит и продолжается рост цен. Отслеживать ситуацию на заправках жители региона могут на многочисленных онлайн-сервисах, например, 2ГИС и Яндекс.
Добавим, сложности остаются и в соседних регионах. В Томской области для контроля ситуации на АЗС создали народную дружину из ветеранов СВО. Дружинники следят за порядком на заправках вместе с полицейскими и представителями администраций, пишет РИА Томск.
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