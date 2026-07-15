Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очереди на АЗС сократились в 13 регионах России

Ситуация с топливом заметно улучшилась в 13 субъектах РФ. Красноярский край в этот перечень не вошел.

Ситуация с топливом заметно улучшилась в 13 субъектах РФ. Сокращение очередей зафиксировано в Калининградской, Орловской, Брянской, Калужской, Смоленской, Новгородской, Иркутской и Курганской областях, Приморском крае, ЯНАО, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «Известия».

Красноярский край в этот перечень не вошел. Более того, на этой неделе ситуация усугубилась. Так, с понедельника АЗС «КНП» начала продавать бензин АИ-95 и АИ-92 только по талонам. По наблюдениям водителей сократились поставки топлива на заправки «Газпромнефти». Большое количество АЗС независимых сетей прекратили работу, на остальных сохраняется дефицит и продолжается рост цен. Отслеживать ситуацию на заправках жители региона могут на многочисленных онлайн-сервисах, например, 2ГИС и Яндекс.

Добавим, сложности остаются и в соседних регионах. В Томской области для контроля ситуации на АЗС создали народную дружину из ветеранов СВО. Дружинники следят за порядком на заправках вместе с полицейскими и представителями администраций, пишет РИА Томск.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.

Узнать больше по теме
Брянск: один из древнейших городов России
Брянск — административный центр Брянской области и один из старейших городов России. Он расположен на западе страны, недалеко от границ с Белоруссией и Украиной, и известен своей многовековой историей. Собрали главное о Брянске.
Читать дальше