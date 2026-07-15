За неуплату штрафа УК в Волгограде наказали в двойном размере на 250 тысяч

Первый штраф УК за свою нерадивость заработала в июле 2025 года. Арбитражный суд Волгоградской области признал постановление Госжилнадзора законным и обоснованным. Но управкомпания не оплатила штраф в установленный законом срок. Тогда ГЖИ завел новое дело об административном правонарушении. Мировой судья в итоге выписал штраф в двукратном размере суммы неуплаченного ранее. Оспорить решение коммунальщикам снова не удалось.