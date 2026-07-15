На «Роза Хутор» пройдут открытые концерты ведущих этно-коллективов России

18 июля программу откроет ансамбль «Толока». Коллектив изучает и возрождает нематериальное культурное наследие, собирая малоизвестные народные песни в разных регионах России. Кроме исследования и исполнения аутентичной музыки, артисты ансамбля работают в экспериментальных жанрах и сотрудничают с ведущими представителями современной культуры, среди которых звезда балета Диана Вишнева, коллектив musicAeterna, композиторы и музыканты Алексей Ретинский, Сюзанна Варнина, Никита Каменский. В 2026 году «Толока» вошел в число музыкантов российского павильона на 61-й Венецианской биеннале с проектом «Дерево укоренено в небе». В программе коллектива на «Роза Хутор» — песни, записанные во время фольклорных экспедиций в Белгородскую, Курскую, Липецкую области.