Как на юге России борются со спекулянтами ГСМ и обеспечивают АЗС топливом

В Ростовской области сотрудники полиции выявили случаи незаконной перепродажи ГСМ в больших объемах. Из оборота изъято 38 тонн топлива, а также тара и кустарное оборудование для торговли.
«Такие перекупщики искусственно создают ажиотаж и дефицит», — сказал на совещании в правительстве региона губернатор Юрий Слюсарь.
Отметим, что положение на топливном рынке Ростовской области довольно напряженное. Из-за дефицита горючего работают автозаправочные комплексы только четырех крупных компаний, а АЗС небольших фирм простаивают. На одну машину отпускают 20 литров горючего. Заливать топливо в канистры нельзя.
Отметим, что Ростовская область — это транзитный узел, через который движется большой транзитный поток автомобилей на Кавказ, Черноморское побережье, в Центральную Россию и новые регионы страны.
Ситуация осложнена тем, что на Дону идет уборка ранних зерновых, аграрии намолотили уже миллион тонн зерна. А предстоит собрать еще несколько миллионов тонн. Поэтому ситуация с обеспечением топливом сельхозпредприятий находится на контроле главы области. Для уборочной кампании заготовлено около 85 тысяч тонн дизельного топлива и около 18 тысяч тонн бензина. Приобретение ГСМ продолжается.
С целью поддержания правопорядка на топливном рынке и снижения напряженности сотрудники полиции усилили контроль над транспортировкой и продажей бензина. Как доложил начальник донского главка МВД, генерал-лейтенант Александр Речицкий, в Неклиновском и Матвеево-Курганском районах пресечено несколько фактов перевозки топлива в больших объемах. По выявленным фактам проводятся процессуальные проверки на предмет реализации некачественного топлива, нарушений пожарной безопасности, нелегальной предпринимательской деятельности.
На помощь правоохранителям пришли активисты ОНФ, которые мониторят ситуацию на бензоколонках. С их помощью второго июля был зафиксирован случай, когда водитель грузового автомобиля МАЗ, приехав на АЗС, стал заправляться одновременно из двух топливных шлангов. Однако топливо уходило не в бак его машины, а в большие канистры, заранее подготовленные в кузове. Таким образом, он заправился на 14 тысяч литров бензина, а АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.
Как оказалось, дефицитный бензин позже перепродавался по 200 — 300 рублей за литр. Волонтеры ОНФ передали сведения в прокуратуру Ростовской области и попросили провести проверку.
А как у соседей.
В Астраханской области органы власти в целях экономии сократят потребление топлива на 50 процентов. В Астрахани с 9 июля введен график продажи по номерам транспортных средств. По нечетным числам бензин смогут приобрести автомобилисты, чьи номера оканчиваются на 1, 3, 5, 7, 9, а по четным — на 0, 2, 4, 6, 8. Контроль за соблюдением режима возложен на сотрудников МВД.
«Топливо для фермеров направлено в наш регион дополнительно по линии Минсельхоза РФ, поэтому горючее с областных нефтехранилищ аграрии расходовать не будут: весь бензин с баз идет только для населения и экстренных служб», — отмечено в сообщении.
В Крыму и Севастополе общественный транспорт, как и другие коммунальные службы, обеспечен топливом в полном объеме. Власти информируют жителей и туристов о наличии и способах продажи бензина и дизеля. ГСМ порой поступают в свободную продажу, а иногда продаются по QR-кодам. Норма отпуска — от 20 до 40 литров.
В Волгоградской области, по данным регионального комитета промышленной политики, торговли и ТЭК, ведется ежедневный мониторинг ситуации на топливном рынке. Восполнение запасов и доставка горючего на АЗС осуществляется на постоянной основе. На АЗС действует лимит от 20 до 30 литров на заправку одного автомобиля.