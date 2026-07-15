Как на юге России борются со спекулянтами ГСМ и обеспечивают АЗС топливом

На помощь правоохранителям пришли активисты ОНФ, которые мониторят ситуацию на бензоколонках. С их помощью второго июля был зафиксирован случай, когда водитель грузового автомобиля МАЗ, приехав на АЗС, стал заправляться одновременно из двух топливных шлангов. Однако топливо уходило не в бак его машины, а в большие канистры, заранее подготовленные в кузове. Таким образом, он заправился на 14 тысяч литров бензина, а АЗС закрылась из-за отсутствия топлива.