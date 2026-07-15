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Взрывотехники волгоградской Росгвардии взяли звание лучших на юге России

В Ростовской области завершились соревнования, в которых принимали участие группы разминирования Южного ордена Жукова.

В Ростовской области завершились соревнования, в которых принимали участие группы разминирования Южного ордена Жукова округа войск национальной гвардии. Как сообщает ИА «Высота 102», по итогам всех этапов победителем в командном зачете стала сборная волгоградского ОМОН «Сталинград» и бригады оперативного назначения из Калача-на-Дону.

Как пояснили в региональном управлении, соревнования в Ростовской области стали этапом подготовки и отбора на ведомственный конкурс профессионального мастерства «Без права на ошибку» и были приурочены к 10-летию Росгвардии, а также 215-й годовщине создания войск правопорядка.

— В течение трех дней за победу сражались 24 лучших специалиста из территориальных органов, соединений и воинских частей округа. Саперы и взрывотехники показали навыки применения беспилотников для решения задач инженерного обеспечения, преодолели штурмовую полосу, отработали подрыв опор и конструкций, выполнили контрольные упражнения по огневой подготовке, прошли проверку теоретических знаний, — рассказали в ведомстве.

В личном первенстве среди сотрудников золото и серебро завоевали представители Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю. Бронзовые награды увезли домой сотрудники Главного управления Росгвардии по Республике Крым и городу Севастополю.

Среди военнослужащих лучшими стали росгвардейцы из новочеркасского и калачевского соединений.

Фото: пресс-служба Росгвардии (Волгоградская область).

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