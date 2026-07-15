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Реконструкцию Екатеринбургского цирка завершат в 2027 году

Работы выросли в цене и растянулись на длительный срок.

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбургский цирк, который реконструируют с начала 2023 года, откроют не ранее 2027 года, когда завершатся все работы. Об этом со ссылкой на генерального директора Росгосцирка Сергея Белякова сообщает издание «ФедералПресс».

— Думаю, что 2027 год — это завершение работ в Екатеринбурге, — рассказывает спикер.

Стоимость работ за время реконструкции увеличилась с 2,25 миллиарда рублей до 2,89 миллиарда. В 2026 году на строительные работы выделят 735 миллионов рублей, в 2027 году — почти 24 миллиона. Работы ведутся по национальному проекту «Культура».

Сейчас работы по реконструкции Екатеринбургского цирка завершены на 50% — отреставрирован купол, проводится облицовка входной группы, идет монтаж колонн.

Зрительный зал станет меньше, но комфортнее, так как увеличится расстояние между креслами, проходы будут более широкими. Площадь цирка увеличится на четверть — в здании оборудуют репетиционные и тренировочные залы, для животных построят отдельный блок, на крыше появится смотровая площадка.