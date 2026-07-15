В Красноярском крае стало больше стобалльников по математике и физике

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В регионе подвели предварительные итоги ЕГЭ. По сравнению с прошлым годом в регионе выросли средние баллы по нескольким предметам, а также увеличилось число выпускников, набравших 100 баллов.
По данным министерства образования края, максимальный результат по профильной математике получили 13 человек против шести годом ранее. По физике число стобалльников также выросло вдвое — с шести до 12. Еще четыре выпускника набрали 100 баллов по биологии, тогда как в прошлом году таких результатов не было.
Кроме того, выросли средние баллы по русскому языку, профильной математике, физике, биологии, обществознанию, истории и литературе. Увеличилась и доля высокобалльных работ — от 80 до 100 баллов.
Как отметила министр образования Красноярского края Татьяна Гридасова, таких результатов удалось добиться благодаря развитию профильных и специализированных классов, олимпиадной подготовки и участию школ в федеральных образовательных проектах. Сейчас в регионе работают 747 профильных классов, из которых 174 — специализированные.
Предварительные итоги ЕГЭ на заседании краевого Правительства положительно оценил председатель Правительства Красноярского края Алексей Медведев.
«В этом году экзамены сдавали более 16 тысяч ребят. Результаты весьма хорошие, выросло количество стобалльников, особенно по ключевым для нас направлениям — математическому и естественно-научному профилю. Конечно, одними результатами ЕГЭ нельзя измерить всё качество образования, но для нас это важный параметр оценки той работы, которую мы ведём, чтобы дети получали лучшее школьное образование», — сказал Алексей Медведев.
Окончательные итоги экзаменационной кампании подведут после завершения дополнительных дней пересдачи ЕГЭ.