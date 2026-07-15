В Красноярском крае стало больше стобалльников по математике и физике

«В этом году экзамены сдавали более 16 тысяч ребят. Результаты весьма хорошие, выросло количество стобалльников, особенно по ключевым для нас направлениям — математическому и естественно-научному профилю. Конечно, одними результатами ЕГЭ нельзя измерить всё качество образования, но для нас это важный параметр оценки той работы, которую мы ведём, чтобы дети получали лучшее школьное образование», — сказал Алексей Медведев.