Врачи из Йемена начали принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ

Медицинское образование оба специалиста получили в Мордовском государственном университете имени Огарёва. В поисках работы врачи посетили несколько российских регионов, однако решили остановиться именно на Нижегородской области. По их словам, их привлекли практическая база учреждения, современное оборудование и коллектив больницы.