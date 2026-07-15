Врачи из Йемена начали принимать пациентов в Большемурашкинской ЦРБ

Граждане Йемена Гахлан Таха Ахмед Салех и Шуалан Наваф Хамуд Айед начали работать в Большемурашкинской центральной районной больнице Нижегородской области. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека» со ссылкой на Профсоюз работников здравоохранения региона.
Медицинское образование оба специалиста получили в Мордовском государственном университете имени Огарёва. В поисках работы врачи посетили несколько российских регионов, однако решили остановиться именно на Нижегородской области. По их словам, их привлекли практическая база учреждения, современное оборудование и коллектив больницы.
Йеменские врачи также отметили высокий уровень российской медицины, особенно по сравнению с рядом стран Ближнего Востока, где отсутствуют бесплатная медицинская помощь и социальные льготы. Местные жители, как отмечается, положительно оценивают работу новых специалистов и их профессионализм.
Ранее сообщалось, что почти 150 вылетов совершила санавиация Нижегородской области за полгода.