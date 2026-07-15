В Волгограде при плюс 37 градусах запретили работать

При температуре воздуха выше 37 градусов работы на открытом пространстве в Волгоградской области нужно прекратить или перенести на утро либо вечер. При температуре от 32,5 градуса введен регламент: сотрудники работают без перерыва не более 15−20 минут, затем отдыхают 10−12 минут. Это профилактика гипертермии и перегрева. Вода должна быть в свободном доступе, ее температура — 10−15 градусов. Пить нужно часто, малыми порциями, до 0,5−1 литра в час. При жаре выше 30 градусов и средней тяжести работы норма — не менее 0,5 литра в час, чашка каждые 20 минут.