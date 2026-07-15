В Волгограде при плюс 37 градусах запретили работать

Роспотребнадзор дал работодателям в Волгоградской области указания по организации труда в аномальную жару. Релиз официального канала ведомства напоминает: игнорирование санитарных норм микроклимата на рабочих местах недопустимо.
При температуре воздуха выше 37 градусов работы на открытом пространстве в Волгоградской области нужно прекратить или перенести на утро либо вечер. При температуре от 32,5 градуса введен регламент: сотрудники работают без перерыва не более 15−20 минут, затем отдыхают 10−12 минут. Это профилактика гипертермии и перегрева. Вода должна быть в свободном доступе, ее температура — 10−15 градусов. Пить нужно часто, малыми порциями, до 0,5−1 литра в час. При жаре выше 30 градусов и средней тяжести работы норма — не менее 0,5 литра в час, чашка каждые 20 минут.
Работодателям предписано обеспечить не только воду, но и напитки, восполняющие соли и микроэлементы: минеральную щелочную воду, обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки.
Для защиты от теплового излучения сотрудникам нужна одежда из плотных тканей. Полезно добавить в рацион больше фруктов и овощей для снижения интоксикации.
При симптомах перегрева — головокружении, слабости — нужно немедленно прекратить работу и обратиться за помощью.
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