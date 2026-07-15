В МФТИ создали пляжный зонт, автоматически отслеживающий солнце

Специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) создали макет интеллектуального пляжного зонта, который автоматически отслеживает положение солнца и поддерживает неподвижную тень в течение всего дня. Об этом «Газете.Ru» сообщили в МФТИ.
Высота конструкции равна 3 метрам, площадь купола и зона затенения составляют 2 на 2 метра. Точность перемещения достигает 2 градусов. Данный результат обеспечен тремя сервоприводами, которые отвечают за азимутальный угол, зенитный угол и ориентацию купола.
Устройство оснащено оптическим датчиком, размещенным на куполе. Сенсор определяет максимальную интенсивность солнечного излучения и направляет сигнал механизму поворота, что позволяет зонту самостоятельно менять угол наклона без вмешательства человека.
Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей. В настоящее время «умный зонт» находится на этапе разработки минимально жизнеспособного продукта (MVP). Запуск пилотной версии устройства намечен на текущий курортный сезон в Москве. Дальнейшее расширение проекта будет зависеть от итогов полевых испытаний и спроса со стороны гостиничной индустрии.