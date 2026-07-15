В МФТИ создали пляжный зонт, автоматически отслеживающий солнце

Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере 1 млн рублей. В настоящее время «умный зонт» находится на этапе разработки минимально жизнеспособного продукта (MVP). Запуск пилотной версии устройства намечен на текущий курортный сезон в Москве. Дальнейшее расширение проекта будет зависеть от итогов полевых испытаний и спроса со стороны гостиничной индустрии.