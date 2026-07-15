Тихий убийца картофеля надвигается на дачи с востока

Середина лета — это момент, когда дачный участок начинает жить собственной, часто не самой дружелюбной жизнью. На картофельной ботве появляются прожорливые жуки и личинки, в теплицах прячутся тля, трипсы и паутинный клещ, после дождей на грядки выползают слизни, а под землёй продолжают свою незаметную вредоносную деятельность проволочники и личинки мух. Если пропустить первые звоночки, битва за урожай будет проиграна ещё до её начала: несколько насекомых за считаные дни могут превратиться в многотысячную колонию. Но и заливать огород химией с ног до головы — путь опасный. Как отличить опасного жука от полезного, когда браться за опрыскиватель, а когда достаточно собрать вредителей руками, и почему муравейник не стоит объявлять врагом номер один, разобрался hab.aif.ru.
Божья коровка, улети подальше!
Главным врагом картофеля для заметной части России остаётся колорадский жук — его знают в лицо даже те, кто видел огород только на картинке. Но есть вредитель куда менее раскрученный, а по урону ничуть не уступающий своему знаменитому собрату: речь о двадцативосьмиточечной божьей коровке.
«Большинство дачников либо вообще её не замечает, либо по привычке принимает за полезного хищника, пожирающего тлю. Внешне она действительно напоминает безобидных божьих коровок, знакомых с детства, однако родство здесь сугубо внешнее», — пояснил hab.aif.ru энтомолог Дмитрий Куренщиков.
Исторически двадцативосьмиточечная божья коровка водилась в первую очередь на Дальнем Востоке, но в последние годы её замечают уже в Сибири и даже на Урале. И жуки, и личинки этого вида не охотятся на тлю, как знакомые всем нам красные коровки, а сами соскабливают мякоть картофельного листа, оставляя после себя только сетку жилок. Массовое появление личинок приходится на июль, поэтому в середине лета особенно важно переворачивать листья и внимательно осматривать их снизу в поисках яйцекладок.
Для европейской части страны, куда этот вредитель пока, к счастью, не добрался, по-прежнему актуальнее именно колорадский жук. От него страдает не только картофель, но и другие паслёновые: баклажаны, перцы, томаты. На небольшом дачном участке с борьбу с ним начинать лучше не с опрыскивателя, а с ручного сбора — при первых же полосках на листе проще пройтись по грядкам руками, чем заливать всё химией.
Если и колорадские жуки, и божьи коровки любят столоваться у человека на виду, то другой картофельный вредитель, проволочник, работает тише и коварнее. Личинка жука-щелкуна живёт в почве, прогрызает клубни и корнеплоды, а хозяин замечает нанесённый вред уже во время уборки, когда исправить ничего нельзя. Особенно вольготно этому вредителю на заросших пыреем участках и тяжёлой влажной земле. Здесь борьба начинается задолго до посадки — с севооборота, очистки участка от сорняков и правильной подготовки почвы.
После дождя — слизни, в жару — клещи.
После затяжных дождей и сырых ночей из-под досок, высокой травы и плотной мульчи выходят слизни. Они объедают салат, капусту, землянику и молодые всходы, двигаясь неторопливо, но оставляя после себя сплошные дыры. Чем гуще посадки и чем хуже между ними движется воздух, тем комфортнее этим ночным гостям живётся на грядках.
Сырая затенённая грядка нравится и морковной мухе. Её личинки пробуравливают морковь, петрушку, пастернак и сельдерей, после чего корнеплоды начинают горчить и напрочь отказываются храниться. Второе поколение набирает силу во второй половине июля и августе, так что именно сейчас прореживание, рыхлая почва и удаление зонтичных сорняков приносят больше пользы, чем запоздалая химическая обработка.
Жаркая сухая неделя переносит удар в теплицу. Тля облепляет молодые верхушки, трипсы оставляют серебристые штрихи и искривлённые завязи, а паутинный клещ выдаёт себя мраморной крапинкой и тончайшей паутиной с обратной стороны листа. Обычный препарат, купленный «против жуков», против клеща может не сработать — для него нужны акарицидные средства, и об этом стоит помнить до того, как теплица превратится в сухую паутинную пустыню.
В цветнике в июле появляются бронзовки. Взрослые жуки летят на розы, пионы и плодовые растения, однако их личинки в компосте обычно питаются мёртвой органикой и особого вреда не приносят. Несколько жуков проще стряхнуть и собрать ранним утром, когда они малоподвижны, чем заливать инсектицидом весь сад.
Сильный препарат не обещает победы.
Увидев изъеденный лист, дачник часто хватается за самое мощное средство из садовой аптечки. Энтомолог считает такой рефлекс опасным. Насекомые быстро приспосабливаются к действующим веществам, а после окончания обработки освободившееся место тут же занимают новые особи, и гонка начинается по второму кругу.
«Безотказного препарата против вредителей не существует. Насекомые приспосабливаются к химии, а после окончания её действия снова заселяют участок. К тому же, на даче мы выращиваем овощи и ягоды в первую очередь для себя и детей, и неразумно пичкать их отравой — затея сомнительная. Здесь особенно важна мера», — подчёркивает Дмитрий Куренщиков.
Мера начинается с правильного диагноза. Тлю на нескольких побегах можно просто смыть водой, слизням перекрыть влажные убежища, жуков и яйцекладки на картофеле собрать руками. Только когда очаг разрастается и удержать его механическими способами не удаётся, появляется смысл переходить к разрешённым препаратам. Но даже самое подходящее средство окажется бесполезным, если его смоет первым ливнем или если обработка начата слишком поздно. Особенно бессмысленно, отметил собеседник, гоняться с химией за яблоневой плодожоркой, когда плоды уже завязались: основные обработки сада проводят раньше, а летний раствор может просто уйти в почву, не добравшись до личинок.
Когда химия опаснее самого вредителя.
На собственной даче нельзя использовать всё, что продаётся с пометкой «для сельского хозяйства». Препарат должен быть разрешён именно для личного подсобного хозяйства, для конкретной культуры и конкретного вредителя. Не менее важен срок ожидания — время между последней обработкой и сбором урожая. Сорвать огурец или помидор раньше указанного срока означает принести остатки ядовитого вещества прямо на обеденный стол.
Во время цветения плодовых и ягодных культур химические обработки запрещены категорически: под удар попадают пчёлы и другие опылители, без которых урожая не будет в принципе. Работать нужно в закрытой одежде, перчатках и очках, выбрав безветренный день без палящего солнца. Детей и животных рядом быть не должно, а остатки раствора нельзя выливать возле колодца, скважины или водоёма.
Главная бытовая ошибка — обработать всё вокруг и перестать наблюдать. Если очаг уменьшается, усиливать химическое давление незачем. Если продолжает расти, нужно заново проверить вредителя, препарат и способ обработки, а не просто залить грядку двойной дозой в надежде, что на этот раз сработает.
Кто охраняет участок без опрыскивателя.
У огорода есть собственная служба безопасности, которая не требует ни респиратора, ни перчаток. Божьи коровки, златоглазки, журчалки и жужелицы поедают тлю, яйца и личинок вредителей, работая без выходных. Привлечь их можно простыми и доступными способами: укроп, кориандр, календула, бархатцы, фацелия, тимьян и петрушка, высаженные на огороде, служат для полезных насекомых и столовой, и домом.
Покупка редких и узкоспециализированных энтомофагов выглядит современно и технологично, но на открытой даче не всегда оправдывает расходы. Чаще всего, пояснил Дмитрий Куренщиков, такой метод применяется в теплицах, где хищник остаётся рядом с растениями и делает своё дело в закрытом пространстве — но на огороде он может разлететься на все четыре стороны в поисках лучшей доли. Что же касается видов, завезённых издалека, те и вовсе могут не выдержать местного климата и погибнуть раньше, чем принесут пользу.
«Лучше оставьте на даче небольшой уголок размером хотя бы метр на два, где смогут расти дикие растения, особенно цветы — подойдут практически любые. Местные энтомофаги найдут там корм, останутся рядом и будут сдерживать вредителей на вашем и соседних участках», — советует специалист.
Также энтомолог советует обратить внимание на растения-репелленты, особенно на ромашку. Если высадить её возле грядок, она будет отпугивать некоторых листогрызущих и сосущих вредителей, в том числе пресловутую тлю. Но ни одна цветочная полоса не спасёт запущенный участок за один вечер: высаживать ромашку лучше заблаговременно, а не когда насекомые расплодились до неприличия.
Муравей — не враг.
Тля и муравьи часто живут бок о бок, поэтому многие дачники сразу берут курс на полное уничтожение муравейника. Муравьи действительно время от времени собирают сладкие выделения тли и защищают колонии этих насекомых, однако расправа над ними проблему не решит — только избавит участок от полезных «рабочих рук», которые рыхлят почву и перерабатывают органику.
«Не тратьте на муравьёв силы, деньги и химию. В последние десять лет дачники их превратили в главных врагов участка лишь потому, что рядом бывает тля — но тля прекрасно развивается и без них. А муравьи, как учили в моё время — лучшие друзья лесов и полей», — отмечает энтомолог.
Гораздо полезнее заняться самой тлёй и проверить перекормленные азотом побеги — именно они привлекают вредителя в первую очередь. Муравейник имеет смысл переносить только в тех случаях, когда он оказался в теплице, под корнями молодой рассады или возле детской зоны, где контакт детей с насекомыми нежелателен.
Зри в корень.
Конец июня, июль и август — время, когда огород нельзя осматривать только сверху. Яйцекладки картофельной коровки, клещи, трипсы и тля сидят на обратной стороне листа, проволочник работает под землёй, личинка мухи — внутри корнеплода. Тщательный обход раз в неделю, а в разгар активности каждые три-четыре дня, позволяет поймать проблему до того, как она захватит всю грядку.
Сначала нужно определить виновника, затем убрать повреждённые листья, яйца, личинок и взрослых жуков, разредить посадки или изолировать поражённое растение. Через несколько дней участок стоит осмотреть снова. Пока очаг не разросся, на его сдерживание прекрасно работают ловушки, вода, укрытие и биологические средства. Химия же должна оставаться последним точечным инструментом, а не первой реакцией на любую дырку в листе.
Опаснее всего сейчас не какой-то конкретный вредитель, а промедление. Пропущенная неделя легко превращает несколько личинок в объеденное картофельное поле, единичные серебристые штрихи — в заражённую теплицу, пару слизней — в ночной пир на клубнике. Но и паника ничем не лучше — во всём нужен баланс. Хороший хозяин замечает угрозу до того, как она достигнет критической массы, действует прицельно, а не лупит по участку пестицидной ядерной бомбой — и, конечно же, оставляет в саду тех, кто помогает держать естественное равновесие.