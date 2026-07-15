Фейки о закрытии АЗС распространяют в Красноярском крае

В соцсетях и на электронные почты администраций округов Красноярского края начали поступать сообщения о закрытии стационарных заправок и списках мобильных АЗС с адресами и телефонами.
Власти предупреждают: эта информация не соответствует действительности.
Как отметили в правительстве Красноярского края, подобные публикации могут вызвать ажиотаж и создать дополнительную нагрузку на заправки, что выгодно только противнику.
Жителей просят доверять только официальным источникам и не распространять непроверенные данные. Ситуация на топливном рынке стабильна. В случае паники просьба сохранять спокойствие.
Ранее мы сообщали, что появилась онлайн-карта бензина на АЗС в Красноярске.