Хуже колорадских жуков? Тихий убийца картофеля надвигается на дачи с востока

Середина лета — это момент, когда дачный участок начинает жить собственной, часто не самой дружелюбной жизнью. На картофельной ботве появляются прожорливые жуки и личинки, в теплицах прячутся тля, трипсы и паутинный клещ, после дождей на грядки выползают слизни, а под землёй продолжают свою незаметную вредоносную деятельность проволочники и личинки мух. Если пропустить первые звоночки, битва за урожай будет проиграна ещё до её начала: несколько насекомых за считаные дни могут превратиться в многотысячную колонию. Но и заливать огород химией с ног до головы — путь опасный. Как отличить опасного жука от полезного, когда браться за опрыскиватель, а когда достаточно собрать вредителей руками, и почему муравейник не стоит объявлять врагом номер один, разобрался hab.aif.ru.