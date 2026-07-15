Красноярцев приглашают предложить идеи для благоустройства парков и набережных 2027 года

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске стартует сбор предложений по благоустройству общественных пространств, которые обновят в 2027 году по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Высказать свои идеи смогут все желающие. Для этого в каждом районе города пройдут урбан-форумы, где жители вместе с архитекторами и специалистами Института города обсудят, какими должны стать будущие скверы, парки и набережные. Красноярцы смогут предложить, где разместить пешеходные дорожки, зоны отдыха, спортивные площадки, места для выгула собак, новое озеленение и другие элементы благоустройства. На основе предложений подготовят эскизы, а затем проектную документацию.
Так, 15 июля встречи состоятся в Свердловском районе, где будут собирать предложения по развитию набережной Енисея в микрорайоне «Тихие Зори», а также в Ленинском районе, где обсудят второй этап благоустройства набережной на участке от улицы Крайней до Северного проезда.
16 июля урбан-форумы пройдут в Кировском, Октябрьском, Центральном и Советском районах города, сообщает мэрия.
Напомним, в следующем году в Красноярске благоустроят по одному общественному пространству в каждом из семи районов, а также набережную в Березовке, которая впервые участвует в программе как часть большого Красноярска. Эти территории выбрали сами жители во время всероссийского голосования. За них проголосовали более 174 тысяч человек.
С 2017 года по программе «Формирование комфортной городской среды» в Красноярске уже обновили 100 общественных пространств, включая 14 километров набережных Енисея, малых рек и других водоемов.