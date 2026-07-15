Красноярцев приглашают предложить идеи для благоустройства парков и набережных 2027 года

Напомним, в следующем году в Красноярске благоустроят по одному общественному пространству в каждом из семи районов, а также набережную в Березовке, которая впервые участвует в программе как часть большого Красноярска. Эти территории выбрали сами жители во время всероссийского голосования. За них проголосовали более 174 тысяч человек.