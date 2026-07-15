Программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 17−19 июля

Насыщенной будет программа и 18 июля. В сквере Свердлова с полудня до 22:00 продлится научный уикенд — площадка станет пространством для популяризации знаний. Вечером на Стрелке в 18:00 выступит Тема Горький, а в Александровском саду в 19:00 всех желающих приглашают на занятие по йоге — его проведут совместно с экоцентром «МиРАйЯ». Кульминацией дня станет концерт группы Nutty about: музыканты выйдут на сцену на набережной Федоровского в 20:00.