Программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 17−19 июля

Фестиваль «Столица закатов» (0+) вернётся в Нижний Новгород: праздничные события развернутся с 17 по 19 июля. Детальную программу организаторы разместили в своём Telegram‑канале.
Старт фестивалю даст 17 июля: в 19:30 у Академии «Маяк» выступит исполнительница Daruya, а спустя полчаса, в 20:00, на набережной Федоровского порадует слушателей дуэт «SoVa | Sofia & Vasilisa».
Насыщенной будет программа и 18 июля. В сквере Свердлова с полудня до 22:00 продлится научный уикенд — площадка станет пространством для популяризации знаний. Вечером на Стрелке в 18:00 выступит Тема Горький, а в Александровском саду в 19:00 всех желающих приглашают на занятие по йоге — его проведут совместно с экоцентром «МиРАйЯ». Кульминацией дня станет концерт группы Nutty about: музыканты выйдут на сцену на набережной Федоровского в 20:00.
Финальный день фестиваля, 19 июля, подготовили не менее ярким. В 19:00 в «Ракушке» состоится закрытие фестиваля «Музыка над Волгой»: гостей ждёт программа «Россия: “Я другой такой страны не знаю”». В 19:30 в Кремле прозвучит музыка дудука в исполнении Есика Манукяна, а в 20:00 на набережной Федоровского выступит кавер‑группа «Каштаны iz Berlina».
Вход на все события фестиваля — свободный.
Ранее сообщалось, что ролики фестиваля «Столица закатов» показывают в шести городах России.