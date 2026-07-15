Сильннее всего в июне в Пермском крае подорожали овощи и топливо

Овощи и картофель тоже не остались в стороне. Цена на картофель увеличилась на 21,5%, репчатый лук стал дороже на 23,2%, капуста — на 19,2%, морковь — на 12,2%. В то же время свежие помидоры потеряли в цене 6,8%, сладкий перец подешевел на 8,9%, а чеснок — на 8,5%.