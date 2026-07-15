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СК завел уголовное дело по факту гибели 75-летнего крановщика в Лыскове

Он скончался в результате падения автомобильного крана с рабочей платформой.

Источник: Живем в Нижнем

Уголовное дело завели в связи с гибелью 75-летнего крановщика в Лыскове, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Трагедия случилась 14 июля. Во время работ по спилу аварийных деревьев рухнул автомобильный кран вместе с платформой, на которой находился мужчина. От травм он скончался.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Проводится комплекс следственных действий.

Ранее мы писали, что школьник погиб при спасении своей тонущей тети в Володарском районе.