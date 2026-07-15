Эксперт рассказала, из-за чего развивается скрытый голод

«Но самая распространенная причина скрытого голода сегодня — современный ритм жизни. Мы не желаем тратить время на приготовление вкусной и здоровой пищи, на тщательный выбор пищевых продуктов в супермаркетах, на разумные, щадящие методы кулинарной обработки. Мы считаем, что самое важное — это работа, и с этим трудно не согласиться», — заключила профессор.