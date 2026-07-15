Эксперт рассказала, из-за чего развивается скрытый голод

Об этом «Газете.Ru» сообщила профессор, заведующая кафедрой клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней, директор Института профессионального образования Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Евгения Ших.
Скрытый голод представляет собой состояние, при котором человек получает достаточное количество калорий и может даже переедать, однако его организм испытывает нехватку важных пищевых веществ (витаминов, минералов, микроэлементов), необходимых для поддержания жизненно важных функций.
«Причиной скрытого голода является преобладание “пустых” калорий, рафинированные продукты: белый хлеб, сдобa, белый шлифованный рис, макароны из мягких сортов пшеницы, каши быстрого приготовления, сахар и другие. Маргарин, трансжиры содержат много энергии, но после их употребления в пищу быстро развивается чувство голода, так как эти продукты лишены питательной ценности, почти не содержат микронутриентов, из-за отсутствия клетчатки усваиваются слишком быстро, провоцируя резкие выбросы инсулина», — пояснила Ших.
Регулярное злоупотребление такими продуктами связывают с риском ожирения, диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
«Но самая распространенная причина скрытого голода сегодня — современный ритм жизни. Мы не желаем тратить время на приготовление вкусной и здоровой пищи, на тщательный выбор пищевых продуктов в супермаркетах, на разумные, щадящие методы кулинарной обработки. Мы считаем, что самое важное — это работа, и с этим трудно не согласиться», — заключила профессор.