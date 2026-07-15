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«Огромная бирюзовая жемчужина»: опубликован новый снимок Алаколя из космоса

Известный российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал новый снимок из космоса, на котором запечатлел озеро Алаколь, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Космонавт Антон Шкаплеров поделился потрясающим снимком озера Алаколь из космоса

На своей странице в Instagram космонавт Антон Шкаплеров опубликовал кадр, сделанный из иллюминатора. На фотографии видно казахстанское озеро Алаколь, которое напоминает «огромную бирюзовую жемчужину, окруженную заснеженными горными хребтами».

«Алаколь — одно из крупнейших озер Казахстана. Оно известно своей чистой водой, богатым животным миром и является важной остановкой для тысяч перелетных птиц, включая редких реликтовых чаек. С орбиты особенно ясно понимаешь, насколько гармонично на нашей планете сочетаются вода, горы и бескрайние степи. Такие виды еще раз напоминают, что Земля — поистине уникальный и невероятно красивый космический дом, который мы должны беречь», — написал Шкаплеров.

В комментариях Антона поблагодарили за прекрасный снимок и пригласили посетить казахстанское озеро:

  • «Спасибо, Антон! Ваши снимки всегда завораживают. Особенно когда они посвящены Казахстану. Каждый кадр передает его красоту и атмосферу».

  • «Нахожусь сейчас на Алаколе, приятно читать такие новости, со снимком из космоса еще».

  • «Потрясающей красоты снимок».

  • «Спасибо, что публикуете такую красоту».

  • «Приезжайте на Алаколь».

Этот кадр стал еще одним напоминанием о том, как важно беречь нашу планету и ее уникальные природные красоты.