«Огромная бирюзовая жемчужина»: опубликован новый снимок Алаколя из космоса

«Алаколь — одно из крупнейших озер Казахстана. Оно известно своей чистой водой, богатым животным миром и является важной остановкой для тысяч перелетных птиц, включая редких реликтовых чаек. С орбиты особенно ясно понимаешь, насколько гармонично на нашей планете сочетаются вода, горы и бескрайние степи. Такие виды еще раз напоминают, что Земля — поистине уникальный и невероятно красивый космический дом, который мы должны беречь», — написал Шкаплеров.