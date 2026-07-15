В Дивногорске пройдет благотворительный фестиваль в память об убитой три года назад девушке

В Дивногорске Красноярского края 18 июля пройдет благотворительный фестиваль «ПолинаФест». Он посвящен памяти Полины Жигаевой, убитой в 2023 году.
Фестиваль проведут на площади у ГДК «Энергетик», начало в 15:00. На фестивале будут мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка рукоделия, угощения, а также концерт солистов и творческих коллективов Красноярского края. Главная цель события — собрать средства для поискового отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Эти деньги направят на помощь в поиске людей.
Напомним, что Полина Жигаева — 16-летняя школьница из Дивногорска, которую убил рецидивист летом 2023 года. Девушку искали волонтеры. К сожалению, Полина погибла. Через год после трагедии родители девушки организовали первый фестиваль ее памяти. Теперь фестиваль стал ежегодным городским событием.
Ранее сообщалось, что на прошлогоднем фестивале удалось собрать 130 тыс. рублей. На них купили расходные материалы и гаджеты, необходимые волонтерам для поисков.