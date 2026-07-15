В Дивногорске пройдет благотворительный фестиваль в память об убитой три года назад девушке

Фестиваль проведут на площади у ГДК «Энергетик», начало в 15:00. На фестивале будут мастер-классы для детей и взрослых, ярмарка рукоделия, угощения, а также концерт солистов и творческих коллективов Красноярского края. Главная цель события — собрать средства для поискового отряда «Поиск пропавших детей» имени Оксаны Василишиной. Эти деньги направят на помощь в поиске людей.