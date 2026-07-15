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«13-ю пенсию» предложили выплачивать перед Новым годом

Такая инициатива появилась в Госдуме РФ.

Источник: Время

«13-ю пенсию» предложил ввести зампред комитета Госдумы РФ по информполитике Андрей Свинцов, сообщает ТАСС.

По словам Свинцова, выплата должна полагаться всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по госпенсионному обеспечению и военных пенсий, а выплачивать ее нужно перед Новым годом.

«Дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — считает депутат.

По его замыслу, по размеру «13-я пенсия» должна быть равна ежемесячной пенсии гражданина.

Напомним, в августе 2026 года увеличат пенсии нескольких категорий россиян.

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