«13-ю пенсию» предложили выплачивать перед Новым годом

«13-ю пенсию» предложил ввести зампред комитета Госдумы РФ по информполитике Андрей Свинцов, сообщает ТАСС.
По словам Свинцова, выплата должна полагаться всем работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по госпенсионному обеспечению и военных пенсий, а выплачивать ее нужно перед Новым годом.
«Дополнительная пенсионная выплата перед Новым годом позволит пенсионерам достойно отметить этот замечательный праздник», — считает депутат.
По его замыслу, по размеру «13-я пенсия» должна быть равна ежемесячной пенсии гражданина.
Напомним, в августе 2026 года увеличат пенсии нескольких категорий россиян.
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