На Сабантуе в Омске будут дежурить бригады скорой помощи

В Омске 17 и 18 июля пройдёт масштабный Федеральный Сабантуй, который соберёт гостей из 30 регионов России и Казахстана. Праздничные мероприятия будут сопровождать выездные бригады скорой помощи, сообщили в министерстве здравоохранения Омской области.
17 июля медики будут дежурить на ипподроме во время конных скачек (с 13:00 до 16:00), а вечером — у концертного зала филармонии во время праздничного концерта (с 18:00 до окончания). 18 июля бригады скорой будут работать в парке «Зелёный остров» на главной праздничной площадке с 12:00 до 17:00.
На массовых мероприятиях также будут присутствовать волонтёры-медики, которые помогут сориентироваться и при необходимости направят к врачам. В режим повышенной готовности переведены специалисты Территориального центра медицины катастроф.
Ранее мы рассказывали о полной программе Федерального Сабантуя в Омске — в программе концерты, скачки, национальная борьба и выступление мастеров искусств Татарстана.