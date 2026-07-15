На Сабантуе в Омске будут дежурить бригады скорой помощи

17 июля медики будут дежурить на ипподроме во время конных скачек (с 13:00 до 16:00), а вечером — у концертного зала филармонии во время праздничного концерта (с 18:00 до окончания). 18 июля бригады скорой будут работать в парке «Зелёный остров» на главной праздничной площадке с 12:00 до 17:00.