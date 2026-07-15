Нижегородка вышла на подиум спустя 40 лет

Наталье Дзюбо из Нижнего Новгорода 61 год, у нее двое взрослых внуков. В молодости она уже выходила на подиум, но затем ушла из моды на десятилетия. Год назад она решила вернуться — и сегодня участвует в показах российских брендов как модель age plus. Одновременно она пишет и исполняет авторские песни на фестивалях и праздниках в Нижегородской области и за ее пределами.