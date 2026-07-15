Нижегородка вышла на подиум спустя 40 лет

Наталье Дзюбо из Нижнего Новгорода 61 год, у нее двое взрослых внуков. В молодости она уже выходила на подиум, но затем ушла из моды на десятилетия. Год назад она решила вернуться — и сегодня участвует в показах российских брендов как модель age plus. Одновременно она пишет и исполняет авторские песни на фестивалях и праздниках в Нижегородской области и за ее пределами.
Как сообщает Pravda-nn.ru, Наталья родилась в творческой семье, где все пели и играли на музыкальных инструментах. С детства она выступала на сцене: была солисткой школьного хора и детского ВИА «Солнышко». Однако музыку в семье серьезной профессией не считали, поэтому она получила педагогическое и медицинское образование, работала в рекламной сфере. В 20 лет успела пройти кастинг в горьковский Дом моды и несколько месяцев выходила на подиум.
Тяга к музыке не исчезла: она брала уроки вокала, почти в 40 лет поступила в консерваторию имени Глинки, затем — в аспирантуру в Гнесинку в Москве. Позже занялась организацией детских праздников.
Сольная карьера началась ровно год назад. В 2025 году Наталья выпустила три авторские песни — о боли от утраты близкого, о женской дружбе и традиционных ценностях. Недавно на фестивале в Варнавине она впервые исполнила новую песню «Россия — барыня-государыня», а 11 июля на Дне города Павлова — «Калинку-малинку» по мотивам народной. Последние композиции выходят под псевдонимом Наталья Дzюбо.
Женщина признается, что пение не приносит дохода, но сцена для нее — жизнь.
Вернуться на подиум Наталья решила, несмотря на перерыв почти в 40 лет и последствия старых травм. На одном из показов в Суздале она познакомилась с моделью, которой было 72 года, и это ее вдохновило. Сейчас агентства ищут моделей любого возраста и комплекции, и «очень взрослые» модели становятся все более востребованными.
У Натальи двое внуков возрастом 21 год и 17 лет. Внучка окончила театральное училище и сейчас учится в университете, внук только что окончил школу. Модель надеется, что ее жизнь станет для них примером того, что в любом возрасте можно начать все сначала и не бояться жить.