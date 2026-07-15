В Калининградской области создали кубок из янтаря весом более 30 кг

В Калининградской области создали кубок из янтаря. Вес трофея составил более 30 килограммов. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе Янтарного комбината.
Высота «Кубка Победителей» составляет 124 сантиметра. Изделие выполнили из редкого вида янтаря — пейзажного.
Чашу сувенира изготовили в технике мозаики из двух тысяч янтарных фрагментов. Каждая деталь была предварительно обработана и подогнана под соседнюю вручную. Украсили кубок камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец, — рассказали в пресс-службе комбината.
Над созданием кубка трудились четыре месяца десять мастеров. Изделие пополнит коллекцию музея Янтарного комбината.
Ювелирное производство Янтарного комбината выпускает порядка 170 тысяч изделий в год. На предприятии также создают экспериментальные коллекции сувениров: ёлочные игрушки, светящийся маяк, копии известных скульптур и другие.
Фото: Янтарный комбинат.