В Калининградской области создали кубок из янтаря весом более 30 кг

Чашу сувенира изготовили в технике мозаики из двух тысяч янтарных фрагментов. Каждая деталь была предварительно обработана и подогнана под соседнюю вручную. Украсили кубок камнерезные скульптурные композиции из янтаря и две рукописные иконы. На одной из икон изображен Георгий Победоносец, — рассказали в пресс-службе комбината.