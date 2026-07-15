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Паводок заблокировал проезд по трассе к Бодайбо

Вода вышла на трассу Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо сразу на нескольких участках.

Источник: РИА "Новости"

IrkutskMedia, 15 июля. Движение в сторону Бодайбо ограничили из-за подъема уровня воды на реке Муя. Проезд закрыт для всех видов транспорта на нескольких участках региональной дороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо.

Как сообщает администрация Бодайбо и района, около железнодорожного моста вода вышла на дорожное полотно на 395 и 398 км трассы. На этих участках проезд временно отсутствует. Также на дороге зафиксированы размывы и подтопления. На 386 км повреждена объездная дорога через реку Акукан, на 361 км также размыло объездной участок. На 344 км вода поднялась на объездную дорогу, а на 319 км вышла на саму автодорогу.

Ситуация связана с повышением уровня воды в реке Муя. Информация о восстановлении проезда будет уточняться.