Паводок заблокировал проезд по трассе к Бодайбо

Как сообщает администрация Бодайбо и района, около железнодорожного моста вода вышла на дорожное полотно на 395 и 398 км трассы. На этих участках проезд временно отсутствует. Также на дороге зафиксированы размывы и подтопления. На 386 км повреждена объездная дорога через реку Акукан, на 361 км также размыло объездной участок. На 344 км вода поднялась на объездную дорогу, а на 319 км вышла на саму автодорогу.