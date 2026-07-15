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МЧС: Грозы с градом и штормовым ветром могут разразиться в восьми регионах РФ

В восьми российских регионах в среду, 15 июля, ожидаются ливни с грозой и порывами ветра до 25 м/с, следует из оперативного прогноза МЧС России, подготовленного по данным Гидрометцентра и ВНИИ ГОЧС.

В восьми российских регионах в среду, 15 июля, ожидаются ливни с грозой и порывами ветра до 25 м/с, следует из оперативного прогноза МЧС России, подготовленного по данным Гидрометцентра и ВНИИ ГОЧС.

Так, сильный и очень сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 22 м/с ожидаются на территории Приморского и Хабаровского краев.

На Урале, в Свердловской и Челябинской областях также прогнозируются ливни с грозой, градом и порывами ветра до 25 м/с и более.

Аналогичные погодные условия возможны и в Пермском крае — сильный и очень сильный дождь, гроза, град.

Непогода, согласно прогнозам, придет и в Северо-Кавказский федеральный округ. Так, на территории Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республик, Ставропольского края пройдут сильные дожди с грозой, градом и штормовыми (до 25 м/с) порывами ветра.

В МЧС предупреждают, что в таких условиях вероятны порывы линий электропередач и связи, подтопление пониженных участков местности, затруднения работы транспорта, нарушения систем жизнеобеспечения населения.

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