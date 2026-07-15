67,7% дорог в Калининградской области соответствуют нормативам — регион в топ-3 СЗФО

Общая протяжённость дорог общего пользования в Калининградской области на конец 2025 года достигла 9 179,1 км, увеличившись на 507,3 км по сравнению с 2015 годом. Протяжённость дорог с твёрдым покрытием составила 7 861,9 км, из них 5 696,3 км — с усовершенствованным покрытием. За десять лет (с 2015 по 2025 год) протяжённость таких дорог выросла на 114,6 км.