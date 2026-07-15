67,7% дорог в Калининградской области соответствуют нормативам — регион в топ-3 СЗФО

Калининградской области составила 67,7%. Это третий показатель в Северо-Западном федеральном округе — после Мурманской области (71,1%) и Ленинградской области (68,0%). Для сравнения: средний показатель по СЗФО — 49,6%, а по России в целом — 54,7%. Самый низкий результат в округе у Архангельской области — всего 7,2%.
Общая протяжённость дорог общего пользования в Калининградской области на конец 2025 года достигла 9 179,1 км, увеличившись на 507,3 км по сравнению с 2015 годом. Протяжённость дорог с твёрдым покрытием составила 7 861,9 км, из них 5 696,3 км — с усовершенствованным покрытием. За десять лет (с 2015 по 2025 год) протяжённость таких дорог выросла на 114,6 км.
По состоянию на 2025 год протяжённость дорог федерального значения в регионе — 256,2 км, регионального или межмуниципального — 3 465,6 км, местного — 3 238,3 км. Дороги местного значения — это улицы и проезды, находящиеся в собственности муниципалитетов. Протяжённость дорог необщего пользования (ведомственных и частных) составила 325,5 км.
По общему объёму дорожной сети Россия занимает пятое место в мире.