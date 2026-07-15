Пригородные поезда в Калининграде станут удобнее

Работа пройдёт в два этапа. Сначала сотрудники изучат основы бережливого менеджмента, затем вместе с экспертами Регионального центра компетенций начнут применять знания на практике. Руководитель проектов РЦК Александра Горбунова отметила, что эти меры напрямую повышают качество жизни в регионе, экономя время жителей.