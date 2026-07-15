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Пригородные поезда в Калининграде станут удобнее

Калининградская пригородная пассажирская компания (АО «КППК») планирует внедрить изменения в.

Источник: Kaliningradnews

свою работу в рамках федерального проекта «Производительность труда». Цель — улучшить сервис и повысить качество обслуживания пассажиров.

Основные направления: сокращение очередей за билетами, улучшение навигации на вокзалах, привлечение пассажиров к цифровым сервисам. В компании также оптимизируют внутренние рабочие процессы.

Работа пройдёт в два этапа. Сначала сотрудники изучат основы бережливого менеджмента, затем вместе с экспертами Регионального центра компетенций начнут применять знания на практике. Руководитель проектов РЦК Александра Горбунова отметила, что эти меры напрямую повышают качество жизни в регионе, экономя время жителей.

В «КППК» уверены, что участие в проекте поможет перестроить рабочие процессы и работать ещё эффективнее. На данный момент проект объединил 98 предприятий Калининградской области, 70 из них уже улучшили свои показатели.

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