Пригородные поезда в Калининграде станут удобнее

свою работу в рамках федерального проекта «Производительность труда». Цель — улучшить сервис и повысить качество обслуживания пассажиров.
Основные направления: сокращение очередей за билетами, улучшение навигации на вокзалах, привлечение пассажиров к цифровым сервисам. В компании также оптимизируют внутренние рабочие процессы.
Работа пройдёт в два этапа. Сначала сотрудники изучат основы бережливого менеджмента, затем вместе с экспертами Регионального центра компетенций начнут применять знания на практике. Руководитель проектов РЦК Александра Горбунова отметила, что эти меры напрямую повышают качество жизни в регионе, экономя время жителей.
В «КППК» уверены, что участие в проекте поможет перестроить рабочие процессы и работать ещё эффективнее. На данный момент проект объединил 98 предприятий Калининградской области, 70 из них уже улучшили свои показатели.