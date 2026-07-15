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Аграрии Ростовской области сообщили о проблемах в ходе полевых работ

Донские аграрии пожаловались на ситуацию с дизельным топливом и покупателями.

Источник: Комсомольская правда

Аграрии Ростовской области сообщили о сложностях в ходе полевых работ. В частности, глава КФХ Любовь Федорченко призналась 161.ru, что ситуацию осложняют увеличение цен на дизельное топливо и снижение спроса, покупателей практически нет. При этом за год произошел двукратный рост урожая.

Ситуацию в целом по региону уже прокомментировали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Власти подчеркнули, что логистика зерна нового урожая находится на постоянном контроле.

Существуют временные трудности, связанные с судоходством в Азовском море, в связи с этим прорабатываются альтернативные маршруты.

— Главная цель работы — свести к минимуму влияние временных логистических сложностей на реализацию урожая донских аграриев, — прокомментировали в минсельхозпроде Ростовской области.

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