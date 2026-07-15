Опубликованы эскизы музыкального салона на Студёной в Нижнем Новгороде

Экспертиза показала, что старый дом аварийный и не выдержит нагрузку запланированного зала на втором этаже. Решили строить новое здание. Исторической ценности в постройке 1917 года, по словам владельцев, нет — это был всего лишь хозяйственный пристрой к соседней усадьбе. Однако из-за расположения рядом с объектом культурного наследия — «Усадьбой Щелокова» — пришлось сохранить этажность и линию застройки, чтобы вписаться в исторический контекст. Проект уже одобрил архитектурный совет.