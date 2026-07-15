В Перми в 2026 году появится более 2 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников

В парке Городские горки и на улице Шахтёрской высадили 33 дерева и 307 кустарников. На улицах Локомотивной, Холмогорской, Липатова, Целинной, Борчанинова, Рабочего Иванченко и в сквере Михеева — 117 деревьев и 569 кустарников. На Адмирала Старикова появились рябины и берёзы (40 штук), на Попова — голубые ели. Также сажали в сквере Каменских, парке Балатово, на Юрша, Куфонина, Советской и других улицах.