В Перми в 2026 году появится более 2 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников

Более 2 тысяч деревьев и 10 тысяч кустарников высадят в Перми в текущем году, сообщает администрация города.
Предпочтение отдают ценным породам, которые хорошо приживаются в местном климате: липам, ивам, шаровидным туям, елям, черёмухе, яблоням. Из кустарников — спирее, черноплодной рябине, пузыреплоднику, иве «Маяк» и чубушнику.
В парке Городские горки и на улице Шахтёрской высадили 33 дерева и 307 кустарников. На улицах Локомотивной, Холмогорской, Липатова, Целинной, Борчанинова, Рабочего Иванченко и в сквере Михеева — 117 деревьев и 569 кустарников. На Адмирала Старикова появились рябины и берёзы (40 штук), на Попова — голубые ели. Также сажали в сквере Каменских, парке Балатово, на Юрша, Куфонина, Советской и других улицах.
Одновременно специалисты «Городского зелёного строительства» проверяют состояние уже растущих вдоль дорог деревьев. Провели лечение хвойных в Новых Лядах, на Полевой, Сибирской, Попова и шоссе Космонавтов.
Также по городу установили 1 167 кадок. Из них 834 — с деревьями и кустарниками, 60 вазонов — с декоративными кустами, 333 кадки — с цветочно-злаковыми композициями и низкорослыми кустарниками. Такие конструкции уже появились на Ленина, Луначарского, Сибирской, Петропавловской, Екатерининской, Советской, Куйбышева, Крисанова, Героев Хасана, Белинского и вдоль гостевого маршрута по шоссе Космонавтов.
Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что движение по второй очереди моста через Егошиху откроют уже осенью.