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В Ростовской области начали прорабатывать альтернативные маршруты отгрузки зерна

На Дону начали перестраивать логистику по вывозу зерна из-за трудностей с судоходством в Азовском море.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области совместно с экспортерами региональный минсельхоз ищет новые пути для вывоза зерна нового урожая. Это связано с временными трудностями в судоходстве в Азовском море, отметили в ведомстве.

По поручению губернатора Юрия Слюсаря принимаются меры для обеспечения устойчивой логистики. Ведомство налаживает взаимодействие с аграриями, зернотрейдерами, транспортными компаниями, а также с федеральными структурами и Минсельхозом России.

— Наша задача сегодня — обеспечить четкое взаимодействие всех участников процесса и оперативно реагировать на изменения текущей ситуации, — подчеркнула заместитель донского губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Анна Касьяненко.

Главная цель проводимой работы — минимизировать влияние временных логистических сложностей на реализацию урожая донских сельхозпроизводителей.

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