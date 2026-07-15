Воронежскую область назвали среди регионов с самой сложной ситуацией с топливом

На 13 июля, по данным облправительства, бензин марки АИ-92 был доступен на 40% заправок в Воронежской области, АИ-95 — на 37%, а дизельное топливо имелось почти у 70% АЗС. Власти отметили, что логистические трудности сохраняются, несмотря на дополнительные поставки и привлечение транспорта. Воронежцев также предупредили о мошенничестве при попытке покупки топлива по низкой цене — в регионе зафиксировали несколько случаев, когда продавцы после перечисления средств переставали выходить на связь.