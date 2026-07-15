ГПК: польское направление остается самым загруженным для легковушек

В настоящее время перед погранпереходами «Тересполь» (с белорусской стороны «Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») въезда в Польшу ожидает 201 легковушка: по 44 и 157 соответственно.
«Контролирующие службы данных пунктов пропуска оформили 30% транспорта от нормы», — отметили в ГПК.
На литовской стороне очередей из легковушек в данный момент нет.
При этом на литовском направлении скопилось 140 грузовиков: 40 в ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и 100 — в «Шальчининкай» («Бенякони»). По данным ведомства, литовская стороны за сутки оформила 16% и 30% грузового транспорта соответственно.
Перед погранпереходом «Бобровники» («Берестовица») въезда в Польшу ожидают 80 фур.
«Контролирующие службы данного пункта пропуска оформили 20% транспорта от нормы», — уточнили в Госпогранкомитете.
Помимо того, на польской границе в очереди стоит два пассажирских автобуса.
На латвийском направлении скопления транспорта не фиксируется.