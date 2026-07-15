ГПК: польское направление остается самым загруженным для легковушек

При этом на литовском направлении скопилось 140 грузовиков: 40 в ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») и 100 — в «Шальчининкай» («Бенякони»). По данным ведомства, литовская стороны за сутки оформила 16% и 30% грузового транспорта соответственно.