Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС предупредило о чрезвычайной пожароопасности в Волгоградской области

В Волгоградской области до 16 июля сохраняется высокий риск пожаров.

Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупредили жителей Волгоградской области об опасной погоде. Чрезвычайная пожароопасность накроет сразу несколько районов, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное МЧС.

По данным ведомства, высокий риск возгораний сохранится до конца суток 15 июля, а также в течение всех суток 16 июля. В зоне риска — все юго-восточные районы области. Кроме того, опасность грозит отдельным северо-западным и северо-восточным территориям. Под ударом также окажутся Волгоград и Волжский.

Спасатели призывают жителей быть предельно внимательными и осторожными. В такую погоду любая искра может привести к серьезному пожару. Не жгите траву и мусор, не бросайте непотушенные окурки. Если заметили возгорание, сразу звоните по номеру 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше