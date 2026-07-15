15 жительниц Бора передумали делать аборт после общения с психологами

В Борской центральной районной больнице зафиксировали значимый результат: 15 женщин, изначально планировавших прервать беременность, в итоге приняли решение сохранить ребёнка. Об этом сообщил Макс-канал «Бокал Прессека».
Данные относятся к периоду с января по июнь 2026 года: все обратившиеся в женскую консультацию Борской ЦРБ с намерением сделать аборт впоследствии встали на учёт по беременности.
Ключевую роль в принятии этого решения сыграла комплексная поддержка специалистов: с женщинами работали психологи, социальные работники, юристы и сотрудники кабинета медико‑социальной помощи.
По словам экспертов, важнейшими факторами становятся возможность открыто поделиться переживаниями и подробная информация о мерах поддержки, доступных будущим матерям, — это нередко помогает женщине по‑новому взглянуть на сложившуюся ситуацию и выбрать иной путь.
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