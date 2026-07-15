Мошенники начали обманывать жителей Татарстана при покупке бензина

Как рассказал на пресс-конференции оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств управления уголовного розыска МВД по Татарстану Радис Юсупов, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления о продаже горюче-смазочных материалов по цене от ста до ста пятидесяти рублей за литр. «После перевода денег “продавцы” просто исчезают», — пояснил представитель МВД.
Но это лишь один из способов отъёма денег. Мошенники также предлагают выгодные сделки по покупке автомобилей из Беларуси, Китая и других стран. Через соцсети публикуются привлекательные объявления, но после оплаты покупатели остаются ни с чем. Уже известно о нескольких пострадавших: двое жителей республики перевели деньги за машины, а один сорокавосьмилетний мужчина лишился средств, пытаясь приобрести экскаватор.
Не гнушаются аферисты и рынком недвижимости. Они создают фейковые сайты, маскируясь под риелторские агентства, и предлагают жильё в Европе. Одна из жительниц Татарстана попалась на эту уловку, потеряв шесть миллионов четыреста тысяч рублей. «В настоящее время мошенники используют все актуальные проблемы, чтобы обмануть людей», — подчеркнул Юсупов.
Особую опасность представляет новая схема, связанная непосредственно с дефицитом топлива. Злоумышленники звонят от имени крупных корпораций и предлагают забронировать время для покупки бензина, чтобы избежать очередей. Для подтверждения брони они просят назвать код из СМС, который даёт им доступ к аккаунту в мессенджере, а затем и ко всем личным данным пользователя. Полиция призывает татарстанцев быть бдительными, не переводить деньги незнакомцам и ни под каким предлогом не сообщать коды подтверждения.