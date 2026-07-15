Мошенники начали обманывать жителей Татарстана при покупке бензина

Особую опасность представляет новая схема, связанная непосредственно с дефицитом топлива. Злоумышленники звонят от имени крупных корпораций и предлагают забронировать время для покупки бензина, чтобы избежать очередей. Для подтверждения брони они просят назвать код из СМС, который даёт им доступ к аккаунту в мессенджере, а затем и ко всем личным данным пользователя. Полиция призывает татарстанцев быть бдительными, не переводить деньги незнакомцам и ни под каким предлогом не сообщать коды подтверждения.