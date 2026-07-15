Нижегородская полиция штрафует водителей за нарушение ПДД в очередях за бензином

Полиция и Росгвардия с 8 по 14 июля скорректировали маршруты патрулирования по приближению к 66 АЗС на территории Нижнего Новгорода и Дзержинска. По данным регионального ГУ МВД, сотрудники ГАИ ликвидировали заторовые ситуации около АЗС.